Азербайджан передал 10 военнопленных Армении

Экстрадированные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, утверждают в Азербайджане.

Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал армянской стороне 10 военнослужащих. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает Анадолу со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджана.

Указано, что данный шаг предпринят по итогам трехсторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся в Брюсселе 14 декабря по инициативе главы Евросовета Шарля Мишеля.

"Экстрадированные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Кельбаджара", - говорится в сообщении.