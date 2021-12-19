Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

21:05

НАТО может расширить присутствие в Румынии и Болгарии из-за действий России

20:33

Азербайджан передал 10 военнопленных Армении

20:06

В России заявили, что "переживут" отключение от SWIFT

19:34

"Ливерпуль" не будет подписывать невакцинированных футболистов

19:07

На Донбассе день прошел без обстрелов

18:35

У Байдена есть "окно в четыре недели", чтобы помешать вторжению РФ в Украину, - CNN

18:08

В Украину не пустили российскую актрису

17:36

Умер знаменитый архитектор Ричард Роджерс

17:00

В Черниговской области депутат насмерть сбил велосипедиста

16:37

"Барселона" приготовила для Гави новый пятилетний контракт

16:01

Запад за диалог с Россией, мы не хотим новой холодной войны, - Минобороны Франции

15:38

Тысяча за вакцинацию: Киберполиция будет отслеживать подозрительные выплаты

15:02

Столтенберг о требованиях России: НАТО никогда не пойдет на компромисс по Украине

14:30

На Донбассе с утра без обстрелов, соблюдается режим тишины

14:03

Под Кривым Рогом произошло смертельное ДТП с участием фуры

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

НАТО может расширить присутствие в Румынии и Болгарии из-за действий России

  6   0 19.12.2021, 21:05 | Новости, Политика
НАТО может расширить присутствие в Румынии и Болгарии из-за действий России

Организация Североатлантического договора (НАТО) обсуждает укрепление сил на восточном фланге Альянса в ответ на действия России, стянувшей войска к границе с Украиной.

Так, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс во время видеоконференции с главами оборонных ведомств стран-союзников предложил расширить присутствие в Румынии и Болгарии, сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel в субботу, 18 декабря, со ссылкой на дипломатические источники в НАТО, информирует Deutsche Welle.

Альянс должен разместить в обеих странах контингенты численностью более полутора тысяч человек, как это было ранее сделано в балтийских государствах и Польше в рамках миссии Enhanced Forward Presence, предложил Уолтерс. По его словам, военнослужащие НАТО будут проводить подготовку местных армий и укрепят их в случае чрезвычайной ситуации.

Уолтерс подчеркнул, что расширение присутствия в Болгарии и Румынии не было бы провокацией, а стало бы гарантией безопасности стран-союзников. Предложение будет обсуждено на следующей встрече министров обороны государств Альянса. В случае принятия окончательного решения будет принято на саммите в Мадриде в конце июня, отмечается издание. Официального подтверждения этой информации со стороны НАТО не поступало.

Der Spiegel напоминает, что миссия НАТО в странах Балтии действует с 2017 года. Таким образом, Альянс отреагировал на аннексию Крыма Россией. По данным НАТО, это самое большое увеличение контингента после окончания холодной войны. 

Лента статей

Предательство Украины экс-канцлером Меркель становится проблемой для Шольца – Die Welt

Предательство Украины экс-канцлером Меркель становится проблемой для Шольца – Die Welt

Слабость Байдена приведет к вторжению России в Украину – Fox News

Слабость Байдена приведет к вторжению России в Украину – Fox News

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (476)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]