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В России заявили, что "переживут" отключение от SWIFT

  8   0 19.12.2021, 20:06 | Новости, Политика
В России заявили, что "переживут" отключение от SWIFT

Глава второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин отреагировал на возможность отключения России от платежной системы SWIFT в случае новой агрессии в отношении Украины. По его мнению, такой сценарий маловероятен, но страна переживет.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС".

По словам Костина, отключение России от SWIFT будет серьезным шагом со стороны Запада.

"Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдет. Это было бы очень серьезное мероприятие, недружественное - это мало сказать", - сказал он.

SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены крупнейшие организации почти во всех странах мира.

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