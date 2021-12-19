Умер знаменитый архитектор Ричард Роджерс

Ушел из жизни один из создателей Центра Жоржа Помпиду в Париже и стадиона O2 Arena в Лондоне.

В Лондоне скончался архитектор Ричард Роджерс, один из создателей Центра Жоржа Помпиду в Париже и стадиона O2 Arena в Лондоне. Ему было 88 лет. Об этом сообщает ВВС.

Роджерс также работал над созданием штаб-квартиры страховой компании Lloyd's в Лондоне, терминалов аэропортов Хитроу в Лондоне и Барахас в Мадриде.

Кроме того, он участвовал в проектировании здания Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

Отмечается, что в 1991 году Роджерс был посвящен королевой Елизаветой II в рыцари.

Фото AP Photo/Fernando Llano