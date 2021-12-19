В Черниговской области депутат насмерть сбил велосипедиста

В Бахмаче Черниговской области депутат местного городского совета на автомобиле сбил велосипедиста. Потерпевший умер по дороге в больницу.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
Сообщается, что вчера вечером произошло ДТП на улице Батуринской в Бахмаче. Водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом, после чего пытался сбежать, однако не справился с управлением и съехал в кювет.
"Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу... Полиция установила личность водителя автомобиля - это 54-летний депутат городского совета. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное дело, полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.