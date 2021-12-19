В Украину не пустили российскую актрису

Гражданка РФ прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы, чтобы принять участие в съемках. Ранее актриса нарушала порядок въезда на территорию Крыма.

За нарушение норм украинского законодательства российскую актрису не пустили в Украину. Кроме того, она получила запрет въезда в страну на ближайшие три года. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, 32-летняя гражданка РФ прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы, чтобы принять участие в съемках.

Пограничники установили, что россиянка нарушала порядок въезда на территорию Крыма.

Актриса улетела из страны обратным рейсом.