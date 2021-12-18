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Сбежавшего в Беларусь польского пограничника подозревают в шпионаже, - СМИ

  26   0 18.12.2021, 22:04 | Новости, Мир
Сбежавшего в Беларусь польского пограничника подозревают в шпионаже, - СМИ

Незадолго до побега военного задержали за вождение в нетрезвом состоянии, также в его анализах были обнаружены следы употребления марихуаны.

Польского пограничника Эмиля Чечко, который сбежал в Беларусь, подозревают в шпионаже, сообщает издание Onet со ссылкой на свои источники.

"Многое указывает на то, что Эмиль Чечко, солдат 11-го Мазурского артиллерийского полка, дезертировавший из Войска Польского, мог быть белорусским шпионом или информатором режима Лукашенко", - говорится в сообщении.

По данным издания, "эта версия является одной из самых серьезных, которые принимают во внимание польские спецслужбы". Также сообщается, что сестра сбежавшего солдата имела связь с гражданином Белоруссии, а у него самого были там знакомые.

По данным издания, военный на прошлой неделе был задержан полицией за управление автомобилем в нетрезвом виде. Тест показал наличие в крови почти 1,5 промилле алкоголя. Полицейские также провели тест на наркотики, который показал, что солдат ранее курил марихуану. При этом мужчина не признался полицейским, что является профессиональным солдатом. Поэтому на место происшествия не была вызвана военная жандармерия.

Издание отмечает, что солдат знал, что информация из полиции довольно быстро попадет в его часть, а это будет означать увольнение со службы.

Тем временем, польская районная прокуратура в городе Белосток возбудила уголовное дело в отношении Чечко. Об этом сообщило в субботу Польское агентство печати.

Военнослужащего обвиняют в дезертирстве за границу. Ему грозит от одного года до 10 лет лишения свободы.

Сейчас проводится предварительное расследование. Прокурор сообщил, что проводились мероприятия по месту жительства солдата, изъяты носители данных. Они будут предметом изучения, чтобы выяснить, планировал ли он побег заранее, или это было спонтанное действие.

Напомним, накануне в Беларуси заявили, что польский военнослужащий, охранявший границу с республикой, попросил у них политического убежища.

Как выяснилось, дезертиром стал 25-летний Эмиль Чечко. В Беларуси он заявил, что якобы был свидетелем двух случаев убийства польскими силовиками волонтеров.

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