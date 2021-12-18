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Луганскую ТЭС переведут на газ из-за дефицита угля

  5   0 18.12.2021, 23:03 | Новости, Экономика
Луганскую ТЭС переведут на газ из-за дефицита угля

Использование такого варианта на других станциях в Украине пока не планируется, сообщили в Минэнерго.

В связи с дефицитом угля Луганскую теплоэлектростанцию переведут с угля на газ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Украины 18 декабря. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Отмечается, что это связано с отсутствием иной возможности обеспечить достаточный запас топлива для работы станции из-за блокировки поставок Россией угля железнодорожным путем. Использование такого варианта на других ТЭС в Украине пока не планируется, добавили в ведомстве.

Для реализации этого решения правительство дало поручение профильным ведомствам разработать механизм замещения угля на ТЭС, говорится в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что электростанция будет работать на газе до тех пор, пока запасы прежнего топлива для ее обеспечения не станут достаточными.

"Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации", - отмечается в сообщении Минэнерго в Facebook.

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