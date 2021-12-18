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Гвоздик стал владельцем онлайн-казино

  8   0 18.12.2021, 21:32 | Новости, Спорт
Гвоздик стал владельцем онлайн-казино

Украинец рассказал о бизнесе, который начал после завершения боксерской карьеры.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) после завершения карьеры летом 2020 года решил заняться собственным бизнесом.

34-летний украинец рассказал, что направил свои инвестиции в игровой бизнес, и даже сообщил, сколько именно денег вложил.

"В последнее время бываю в Киеве примерно каждые два месяца. Я занимаюсь игровым бизнесом, стал владельцем онлайн-казино. Но сам в казино вообще не играю, потому что знаю правило, что казино всегда выигрывает.

Я инвестировал больше миллиона долларов в бизнес. Денег после спортивной карьеры хватило на это, но посмотрим, как пойдет, потому что одно дело - начать, а другое - довести до ума. Пытаемся", - рассказал Гвоздик в интервью программе Світське життя.

Фото Boxing Scene

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