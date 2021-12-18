В Китае на 136 году жизни умерла старейшая жительница страны

Алимихан Сейити, которая родилась в 1886 году, последние восемь лет возглавляла рейтинг долгожителей Китая.

В Китае в возрасте 135 лет скончалась старейшая жительница страны - Алимихан Сейити. Об этом в субботу, 18 декабря сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что Алимихан Сейити родилась 25 июня 1886 года в поселке Комушерик уезда Шулэ округа Кашгар.

В 2013 году она возглавила список старейших жителей Китая, составленный Китайской ассоциацией геронтологии и гериатрии, ранее известной как Геронтологическое общество Китая.

Она жила очень простой и размеренной жизнью до самой смерти, помогала присматривать за правнуками.

Комушерик считается в Китае "поселком долгожителей". В нем проживает много пожилых людей старше 90 лет.

Улучшение медицинского обслуживания отчасти способствовало увеличению продолжительности их жизни. Местное правительство предоставляет пожилым людям старше 60 лет услуги врача по контракту, бесплатные ежегодные медицинские осмотры и ежемесячные субсидии.

korrespondent.net