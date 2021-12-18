Штамм "Омикрон" зафиксировали в Украине. Есть первый случай

Новую разновидность коронавируса обнаружили у человека, вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов.

В Украине зафиксировали первый случай заражение штаммом коронавируса Омикрон. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба МОЗ.

"Инфицированное лицо вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пациент находится на лечении, а его контактные лица проходят дополнительное обследование.