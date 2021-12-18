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Роналду вспомнил, как Фергюсон отпустил его к отцу

  15   0 18.12.2021, 13:31 | Новости, Спорт
Роналду вспомнил, как Фергюсон отпустил его к отцу

Португалец поделился трогательном воспоминанием о бывшем наставнике "Манчестер Юнайтед".

Звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о бывшем главном тренере "красных дьяволов" сэре Алексе Фергюсоне.

Португалец вспомнил, как специалист помог ему, когда отец Роналду попал в больницу.

"Трудно вспомнить только один момент о Фергюсоне, ведь их было так много, и это не только победы. И в душе я храню самые сложные вещи.

Наверное, он не помнит, но я об этом расскажу, ведь это красивая история. Однажды мой отец попал в больницу, и я был очень подавлен этим. Я поговорил с сэром Алексом, и он сказал: "Криштиану, поезжай туда на два или три дня".

У нас тогда были сложные матчи, и я был ключевым игроком тогда. Он сказал: "Нам будет тяжело, потому что нас ждут непростые игры, но я понимаю твою ситуацию и отпущу тебя, чтобы ты навестил отца".

Это было очень важно для меня, важнее победы в Лиге чемпионов и АПЛ, важнее кубков и прочего. И я ценю это - сэр Алекс всегда держит свое слово", - приводит слова Роналду официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

Фото Getty Images

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