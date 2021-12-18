Победить коронавирус не удается — ООН

Пандемия коронавируса в мире не ослабевает, а, напротив, с каждым днем набирает обороты, отмечают в ООН…

Одержать победу над коронавирусом лишь с помощью вакцинации не выйдет.

Об этом в четверг, 16 декабря, на пресс-конференции в видеоформате по итогам года высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает сегодня «Корреспондент», информирует UAINFO.org.

«COVID-19 никуда не делся и никуда не уходит. Сейчас уже становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить», — отметил он.

В то же время, он подчеркнул, что вакцинация предотвращает госпитализацию и летальный исход для большинства привитых, а также замедляет распространение вируса.

«Тем не менее заболеваемость почему-то не спадает«, — подчеркнул Генсек.

По словам Гутерриша, продолжающееся распространение инфекции в мире вызвано неравенством в распределении вакцин, нежеланием людей прививаться, а также «самоуспокоением».

Он же призвал все страны более активно вакцинировать своих граждан и до конца года охватить прививками от коронавируса 40% населения планеты.

Также он призвал к лету следующего года выйти на цифру — 70% привитых.

Ранее Антониу Гутерриш выступил против введения ограничений на международные поездки в связи с распространением штамма Омикрон.

По его словам, такие меры являются дискриминационными и неэффективными в борьбе с пандемией.