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Запад санкциями не остановит Россию от нападения на Украину — Касьянов

  37   0 18.12.2021, 04:03 | Новости, Политика
Запад санкциями не остановит Россию от нападения на Украину — Касьянов

В 1914 году в Сараево боснийский серб Гаврило Принцип убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Фердинанда и его супругу Софию Хотек.

Об этом напомнил в Фейсбуке общественный активист и волонтер Юрий Касьянов, информирует UAINFO.org.

Это почти бытовое убийство послужило формальным поводом к началу Первой мировой войны, в ходе которой было убито почти 20 миллионов человек.

1 сентября Гитлер напал на Польшу; в ответ на это Британия и Франция объявили войну Германии. Началась Вторая мировая война. Погибло более 60 млн человек.

В годы Холодной войны СССР размещал в Восточной Европе танковые армии прорыва, ударную воздушную армию бомбардировщиков Су-24, ракеты средней дальности SS-20.

Были ракеты и на Кубе (Карибский кризис).

Были крылатые ракеты и «Першинги» в Германии, бомбардировщики В-52 в Англии, минирование ядерными минами границы с Восточным блоком. Было всё, вплоть до химического оружия. Не было только санкций.

Я это всё хорошо помню. Ни разу не слышал: «вот только нападите, и мы по вам ударим санкциями!» Ракетами — да. Бомбами — да. Танками — да.

Обещали стереть в порошок, и грозились устроить ядерный Армагеддон. Про санкции в ответ на начало войны никогда никто ничего не слышал.

Именно поэтому войны и не случилось. Слишком высока была цена. И когда сегодня усреднённый Запад грозит России санкциями в ответ на возможную и вероятную агрессию, это значит, что они уже списали нас со счетов.

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