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Слабость Байдена приведет к вторжению России в Украину – Fox News

  61   0 18.12.2021, 08:06 | Статьи, Политика
Слабость Байдена приведет к вторжению России в Украину – Fox News

Член Палаты представителей Майкл Уолтц, республиканец от штата Флорида, обратил внимание на внешнеполитические шаги администрации Байдена в отношении России, поставив под сомнение то, что он назвал отсутствием ощущения «крайней необходимости», поскольку напряженность между Россией и Украиной продолжает усиливаться.

Об этом передает Fox News, информирует UAINFO.org.

В четверг Майкл Уолтц выступил в новостной телепрограмме «America’s Newsroom», приняв участие в обсуждении этого подхода.

Он заявил, что мир может стать свидетелем «самого масштабного наземного вторжения в Европе со времен Второй мировой войны» из-за «очевидной слабости» президента Байдена в отношении России.

Майкл Уолтц: «Итак, мы должны понимать, что в любой момент мы можем стать свидетелями, наверное, самого масштабного наземного вторжения в Европе со времен Второй мировой войны.

Сотни тысяч российских солдат сосредоточены на украинской границе. Участились кибератаки на украинскую электросетевую инфраструктуру.

Украинцы, как нетрудно себе представить, крайне обеспокоены, а мы совсем не наблюдаем такого же ощущения крайней необходимости… в Белом доме.

В месте с тем на столе президента Байдена лежат и ждут одобрения документы о предоставлении пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов, решение этого вопроса пока отложено… и, друзья, я думаю, что они (в Белом доме) используют тот же неправильный подход, что и в 2014 году, когда…

Они не хотят враждовать с русскими.

Они не хотят их провоцировать, но на самом деле эта очевидная слабость, бездействие и нерешительность приводят к прямо противоположному результату».

Перевод - Экономика от пророка

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