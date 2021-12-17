Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:57

В КНДР запретили смеяться и пить алкоголь на 11 дней

12:00

Під час зйомок нової "Матриці" Кіану Рівз і Кері-Енн Мосс стрибали з даху 46-поверхового будинку без дублерів

11:03

СБУ предупреждает правительство о реальности возможной остановки теплогенерирующих предприятий Украины

10:21

Прогноз погоди на вихідні 18–19 грудня: на українців чекає "сніжний" Миколай

10:02

Зірку серіалу "Секс і місто" Кріса Нота звинуватили у двох зґвалтуваннях

09:00

Александр Кочетков: Газ, которого не будет, вместо угля, которого нет?

08:06

Чем для России обернулся газовый шантаж Европы

07:05

Третья прививка от коронавируса может стать обязательной в Украине

06:07

Б/у авто в Украине подорожают на 20% – прогноз на 2022 год

04:49

Король Нидерландов извинился за вечеринку дочери в разгар COVID-пандемии

03:05

Порноактриса из "Холостяка" выходит замуж (фото)

02:15

Ексглава ГУР Міноборони Бурба звільнився із ЗСУ

01:51

Жителям Северной Кореи запретили смеяться и пить из-за траура по Ким Чен Иру

00:45

З 1 січня касові апарати в Україні стануть обов'язковими: що буде з цінами

20:00

Медики назвали два незвичайні симптоми у заражених "Омікроном"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

В КНДР запретили смеяться и пить алкоголь на 11 дней

  5   0 17.12.2021, 12:57 | Новости, Мир
В КНДР запретили смеяться и пить алкоголь на 11 дней

Северокорейцам запретили смеяться, пить алкоголь и развлекаться в течение 11 дней по случаю десятой годовщины смерти бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира.

Власти приказали жителям не проявлять никаких признаков счастья, пока Северная Корея поминает его смерть, пишет Mail Online, пишет УНИАН.

Ким Чен Ир правил Северной Кореей с 1994 года до своей смерти в 2011 году, а затем эту должность наследовал его третий, младший сын, нынешний лидер Ким Чен Ын.

Теперь, через десять лет после смерти прежнего вождя, северокорейцев заставляют соблюдать 11-дневный период траура.

"В период траура мы не должны употреблять алкоголь, смеяться или развлекаться", - сообщил RFA житель северо-восточного пограничного города Синыйджу.

По его словам, северокорейцам также запрещено покупать продукты 17 декабря - в день смерти лидера.

"Ранее многих людей, которых ловили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время траура, арестовывали. Их рассматривали как идеологических преступников, увозили - и больше их никто не видел. Даже если член вашей семьи умирает во время траура, вам не разрешается громко кричать, а тело необходимо вынести после окончания периода скорби в стране. Люди не могут даже отмечать собственные дни рождения, если они выпадают на дни траура", - рассказал собеседник.

Еще один источник утверждает, что полицейским приказали следить за людьми, которые не выглядели должным образом расстроенными во время траура.

"С первого дня декабря у них особая обязанность - расправляться с теми, кто наносит вред настроению коллективного траура. Это специальная обязанность полиции на месяц. Я слышал, что сотрудники правоохранительных органов вообще не могут спать. ... Я просто надеюсь, что траур по Ким Чен Иру сократится до одной недели, как и траур по Ким Ир Сену. Люди жалуются, что живых заставляют оплакивать этих двух мертвецов до смерти", - отметил житель КНДР.

Три поколения семьи Кимов правили Северной Кореей с тех пор, как Ким Ир Сен основал страну в 1948 году. Когда Ким Ир Сен умер в 1994-м, его старший сын Ким Чен Ир унаследовал власть.

Сам Ким Чен Ир умер от сердечного приступа 17 декабря 2011 года в возрасте 69 лет. Он правил страной в течение 17 лет в условиях жестокой и репрессивной диктатуры. Ежегодный траур по вождю обычно составляет 10 дней, но в этом году будет 11 - из-за десятой годовщины смерти.

Лента статей

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (394)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]