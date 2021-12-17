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Під час зйомок нової "Матриці" Кіану Рівз і Кері-Енн Мосс стрибали з даху 46-поверхового будинку без дублерів

  5   0 17.12.2021, 12:00 | Новости, Культура
Під час зйомок нової "Матриці" Кіану Рівз і Кері-Енн Мосс стрибали з даху 46-поверхового будинку без дублерів

Том Круз не єдиний голлівудський актор, який любить самотужки виконувати сміливі трюки на знімальному майданчику: під час фільмування стрічки «Матриця: Воскресіння» Кіану Рівз і Кері-Енн Мосс стрибали з даху 46-поверхового будинку, пише Cinematico, інформує UAINFO.org

Під час розмови зі Стівеном Кольбером Кіану Рівз розповів, який найбожевільніший трюк йому доводилось втілювати в життя: «Стрибок з будинку... Гадаю, десь 46-поверхового. Це ж Лана Вачовські та «Матриця», тут потрібне природне освітлення, тобі хочеться зробити це по-справжньому.

Звичайно, там були [страхувальні] дроти. Тож ми з Кері-Енн взялися за руки та зістрибнули. Ми хотіли зробити це при ідеальному освітленні, зранку. Стрибали десь 19-20 разів упродовж 2 днів. Це було неймовірно! Можете собі уявити, просто взяти й зістрибнути з будинку?»

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