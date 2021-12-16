У Штатах розсекретили частину документів про вбивство Джона Кеннеді

Адміністрація Байдена оприлюднила частину раніше засекречених документів, пов'язаних із розслідуванням убивства 35-го президента США Джона Кеннеді в 1963 році.

Документи розміщені у відкритому доступі на сайті Національних архівів США, передає Укрінформ.

Зазначається, що управління Національних архівів і документації продовжує обробляти раніше засекречені записи, пов'язані з убивством Джона Ф. Кеннеді, - і частина з них публікується зараз. Це робиться на виконання розпорядження президента Джо Байдена керівникам виконавчих органів уряду США, що вимагає публікацію документів, які можна оприлюднити, до 15 грудня 2021 року.

За попередніми оцінками, нинішня публікація документів, які частково відредаговані (затушовані), ймовірно, не містить інформації, що могла б істотно змінити розуміння обставин, пов'язаних зі смертю 35-го президента США. Водночас не виключається, що це викличе чергову хвилю дебатів навколо подій майже 60-річної давнини.

Нагадаємо, Джон Фіцджеральд Кеннеді був обраний президентом США в 1960 році. 22 листопада 1963 року під час поїздки до Далласа (штат Техас) він був застрелений в автомобілі. Офіційно обвинувачення у вбивстві висунуті Лі Харві Освальду, однак в американському суспільстві циркулюють різноманітні версії, у тому числі стосовно причетності до вбивства спецслужб США.

Укрінформ