Катував військових та цивільних. Суд посадив колаборанта з "групи Безлера" на 11 років

Фото: прес-центр СБУ | Засуджений пішов у російсько-окупаційне формування добровільно

За матеріалами СБУ, суд засудив учасника російсько-окупаційних формувань, який катував українських військових та місцевих жителів із Донецької області. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки, інформує Фокус.

Слідству вдалося встановити, що зловмисник входив до угруповання бойовика військової розвідки РФ Безлера. На його завдання уродженець України катував військових ЗСУ та знімав це на камеру. Після чого відео публікувалося в інтернеті на ресурсах окупантів та в соціальних мережах. Також відеофайли використовувалися російськими спецслужбами щодо інформаційних диверсій проти України.

Затримання колаборанта сталося в червні 2020 року співробітниками контррозвідки СБУ у Маріуполі.

За даними слідства, місцевий житель приєднався до окупаційних формувань добровільно, у 2014 році. Його призначили помічником з питань пропаганди та інформаційних операцій.

Зловмисник брав участь над знущаннями не лише українських бійців, а й над місцевими жителями, які потрапили в полон. Їх тримали у приміщенні колишнього Горлівського підрозділу міліції.

Суд визнав винним проросійського бойовика за ч. 1 статті 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч.1 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

"Вечірні Вісті"