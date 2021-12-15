Одночасне зараження "Дельтою" та "Омікроном" може призвести до появи більш небезпечного варіанту, – експерт Moderna

У фармацевтичній компанії Moderna заявили, що люди, особливо з ослабленим імунітетом, можуть заражатися відразу двома штамами коронавірусу - і "Дельта", і "Омікрон". Це може привести до появи ще більш заразного варіанту.

Про це пише Daily Mail, інформує Цензор.НЕТ.

"Наукові дослідження в Південній Африці показують, що люди, особливо з ослабленою імунною системою, можуть заражатися відразу двома штамами. Це можливо і зараз, враховуючи число випадків інфікування, яке ми спостерігаємо", - заявив головний медичний фахівець фармацевтичної компанії Moderna Пол Бертон.

Він повідомив, що одночасне зараження двома штамами може призвести до появи ще більш заразного варіанту.

"У найближчі місяці ці два штами будуть співіснувати, і "Омікрон" почне інфікувати людей на тлі дуже складної ситуації з "Дельтою". Це може призвести до ситуацій, коли люди будуть інфіковані двома варіантами, що дає можливість цим вірусам далі еволюціонувати і мутувати. Ця ситуація викликає побоювання", - повідомив фахівець.

На думку експертів, обидва штами можуть вражати одну і ту ж клітину і таким чином мутувати, проте ймовірність подібного розвитку подій оцінюється як вкрай незначна.

За весь час пандемії були виявлені три випадки так званої рекомбінації штамів, які в підсумку не призвели до виникнення нової мутації і не викликали новий спалах інфекції.

У Всесвітній організації охорони здоров'я не виключили, що новий штам здатний змінити хід пандемії. В організації пояснили, що кількість мутацій в штамі "Омікрон" носить безпрецедентний характер, він може бути заразніше раніше виявлених варіантів інфекції.

"Вечірні Вісті"