Какие катастрофы 2021 года показали реальность глобального потепления

Одна из самых серьезных проблем, нависших над человечеством — глобальное потепление климата.

Тем не менее все еще много скептиков называют глобальное потепление заговором мировых элит. Долгое время проявления глобального потепления действительно были не столь очевидными.

Однако ситуация существенно изменилась в 2021 году, сообщаетпортал "Hi-News", информирует UAINFO.org.

Погода показала нам, как может выглядеть жизнь в мире, где температура за последние сто лет выросла более, чем на 1 градус по Цельсию. Если человечеству не удастся сдержать рост температуры на приемлемых значениях, эти катаклизмы станут на Земле обыденной суровой реальностью. Погода показала, что она может разрушать дома и даже целые предприятия, уничтожать урожаи и уносить жизни людей. Причем в новом отчете Межправительственная группа экспертов по изменению климата подтвердила, что экстремальные погодные условия связаны с изменением климата.

2021 год был богат на катастрофы, вызванные глобальным потеплением климата

Волна тепла на северо-западе Тихого океана

Тихоокеанский северо-запад и юго-запад Канады, где проживают 13 миллионов человек, известен дождливой и мягкой погодой. Но этим летом его охватила смертельная жара — температура превысила 38 градусов по Цельсию. В результате местным властям пришлось разворачивать тепловые убежища, где местные жители могли прятаться от смертоносной жары. Тем не менее ее жертвами погодной аномалии стали сотни людей.

Жителям юго-запада Канады пришлось спасаться от аномальной жары в укрытиях

Сильная жара возникла в результате погодного явления, называемого тепловым куполом. Область высокого давления удерживает тепло на земле словно крышка кастрюли. Причем она не дает прорваться ветрам и холодным потокам ветра. Исследования показали, что тепловые купола были бы невозможны, если бы не глобальное потепление климата.

Надо сказать, что от сильной жары страдают не только люди, но также растения и животные. На северо-западе Тихого океана погибли миллионы морских животных. Фермеры утверждали, что видели на лозах своих растений жареные ягоды.

Лесные пожары охватили планету

Массовые лесные пожары по всему миру

Сильная жара и засуха приводят к лесным пожарам. Последние годы они ставят рекорды по количеству сожженных лесных угодий. К примеру, в США сгорело более 200 тысяч гектаров лесов, пострадали около 400 домов. Крупные лесные пожары вспыхнули также в Турции, Греции и Сибири.

Почему возникают пожары? Когда сильная жара и засуха высушивают почву, достаточно небольшой искры, чтобы зажечь траву и сухие ветки. Так как жара и засуха с каждым годом усиливаются, мы видим, что масштабы пожаров тоже увеличиваются. Их опасность заключается в том, что они повышают концентрацию парниковых газов в атмосфере, и тем самым ускоряют глобальное потепление. Кроме того, дым колоссально загрязняет окружающую среду.

В результате обильных дождей Европа ушла под воду

Экстремальные наводнения

От наводнений в этом году пострадала Канада, США, Германия, Китай и ряд других стран. В некоторых из них количество осадков превысило исторический максимум. В течение одного дня в Чжэнчжоу (Китай) выпало больше осадков, чем в среднем в этом регионе за год. Но как наводнения связаны с глобальным потеплением климата?

Как утверждают эксперты, при повышении температуры всего на один градус по Цельсию, атмосфера может удерживать на 7 процентов больше влаги. Огромных запасов воды, которые накапливаются в атмосфере, достаточно, чтобы во время непогоды вызывать наводнения в различных частях мира.

Ураган Ида показал, какими будут ураганы в условиях глобального потепления климата

Ураган Ида

Ураганы на Земле не редкость, однако Ида отличался от всех тех, которые были ранее. Он быстро сформировался, в результате чего не дал возможности подготовиться к нему. Кроме того, ветер был более интенсивным. Его скорость достигала 240 км/ч. Это был самый сильный шторм, обрушившийся на Луизиану с 1850-х годов.

Как утверждают специалисты, именно такие ураганы нас ожидают в условиях глобального потепления. Ида увеличил скорость ветра за день примерно на 100 км/ч — это невероятный показатель. Кроме того, будущие ураганы, по мнению ученых, будут двигаться над сушей медленнее, выплескивая больше дождя и вызывая сильные наводнения.

Мегазасуха высушила в США реки и озера

“Мегазасуха” на Западе США

В августе в США объявили о нехватке воды в реке Колорадо для обеспечения водного пути. Озеро Мид, одно из самых важных водохранилищ на реке, упало до исторически низкого уровня. В результате подача воды была сокращена фермерам, так как река обеспечивает порядка 40 миллионов человек. Несмотря на то, что засуха ежегодно возникает, начиная с 2000 года, в этом году она стала самой серьезной за последние 1200 лет. Поэтому ее прозвали “Мегазасухой”.

Как утверждают специалисты, засухи несут одну неочевидную опасность. По мере нагревания воздуха осушаются реки и озера, а также испаряется влага из почвы. Это, в свою очередь приводит к еще большему нагреву воды. Очевидно, если рост температуры продолжится, в скором времени с подобной засухой придется столкнуться не только США, но и многим другим регионам. Но, больше всего пострадают исторически засушливые регионы, такие как Африка и Ближний Восток.

Напоследок отмечу, что есть и другие неоспоримые доказательства глобального потепления, к которым относится таяние ледников, изменение погоды в северных регионах. К примеру, в 2021 году впервые в истории был зафиксирован дождь в Гренландии. Тем не менее, некоторые ученые утверждают, что вместо глобального потепления нас может ожидать глобальное похолодание климата.