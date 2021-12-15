Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

03:05

Какие катастрофы 2021 года показали реальность глобального потепления

00:19

75% россиян считают вероятной полномасштабную войну с Украиной – опрос

18:03

Россия планирует дестабилизацию не только в Украине, но и Грузии – Foreign Policy

17:01

Скабеева, Симоньян, Соловьев и Киселев: сколько платят главным кремлевским пропагандистам?

15:59

Це буде справжня сенсація! З'явився трейлер стрічки "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора"

15:02

Постачання зброї Україні блокувала особисто Меркель – Bild

14:00

Степова: Кто воюет за "русский мир" на Донбассе

13:01

У зірки "Паразитів" Пак Со Дам діагностували рак

12:10

Будь-яка спроба йти на поступки Путіну призводить лише до ескалації – Фейгін

11:30

Умер режиссер Сергей Соловьев, автор "Ассы" и других культовых фильмов

11:12

Українцям пояснили, кому треба повторно подати документи на субсидію

10:01

Депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Бородай закликав знищувати українців, як тарганів (відео)

09:00

Поступки Байдена можуть дозволити Путіну зруйнувати український суверенітет дипломатією — Bloomberg

08:02

Прививки разными вакцинами? Ученые одобряют — результаты исследований

07:37

Окупанти минулої доби двічі зривали "тишу" у зоні ООС

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

75% россиян считают вероятной полномасштабную войну с Украиной – опрос

  6   0 15.12.2021, 00:19 | Новости, Политика
75% россиян считают вероятной полномасштабную войну с Украиной – опрос

Только 4% граждан России считают, что конфликт обостряет Россия.

75% опрошенных россиян не исключают, что текущая напряженность на востоке Украины может перерасти в полномасштабную войну между Россией и Украиной.

Как пишет Новая газета, об этом говорится в опубликованных данных свежего соцопроса Левада-центр, информирует UAINFO.org.

Среди тех, кто не исключает такую возможность, лишь 3% уверены, что война неизбежна. 36% респондентов считают, что это вполне вероятно, а 38% назвали такой ход событий маловероятным.

Еще 15% вовсе исключают возможность вооруженного конфликта между двумя государствами (СМИ России не учитывают, что вооруженный конфликт РФ против Украины на Востоке, который Кремль не хочет признавать, длится 8 лет).

Половина опрошенных убеждена, что инициатор эскалации конфликта – США и другие страны НАТО.

Такого мнения чаще всего (61%) россияне от 55 лет. Также в этом убеждены 24% респондентов 18-24 лет.

Среди опрошенных в возрасте до 24 лет такого мнения – 20% людей.

Еще 4% граждан РФ заявили, что конфликт обостряет Россия, 3% назвали инициатором напряженности преступные формирования "ЛДНР", поддерживаемые Кремлем.

Как сообщалось, рейтинг российского президента Владимира Путина среди граждан РФ в ноябре-декабре упал на 8% по сравнению с апрелем 2021 года.  

Теперь за Путина готовы проголосовать 32% опрошенных россиян. За Владимира Жириновского только 3%, за коммуниста Геннадия Зюганова – 2%, за Алексея Навального менее 1% опрошенных.

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Лента статей

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (336)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]