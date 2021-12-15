Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

07:04

Цінові підсумки-2021: за рік ціни в Україні злетіли на більшість харчових продуктів

06:02

Самые смелые и смешные именные автономера в Украине

03:05

Какие катастрофы 2021 года показали реальность глобального потепления

00:19

75% россиян считают вероятной полномасштабную войну с Украиной – опрос

18:03

Россия планирует дестабилизацию не только в Украине, но и Грузии – Foreign Policy

17:01

Скабеева, Симоньян, Соловьев и Киселев: сколько платят главным кремлевским пропагандистам?

15:59

Це буде справжня сенсація! З'явився трейлер стрічки "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора"

15:02

Постачання зброї Україні блокувала особисто Меркель – Bild

14:00

Степова: Кто воюет за "русский мир" на Донбассе

13:01

У зірки "Паразитів" Пак Со Дам діагностували рак

12:10

Будь-яка спроба йти на поступки Путіну призводить лише до ескалації – Фейгін

11:30

Умер режиссер Сергей Соловьев, автор "Ассы" и других культовых фильмов

11:12

Українцям пояснили, кому треба повторно подати документи на субсидію

10:01

Депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Бородай закликав знищувати українців, як тарганів (відео)

09:00

Поступки Байдена можуть дозволити Путіну зруйнувати український суверенітет дипломатією — Bloomberg

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Самые смелые и смешные именные автономера в Украине

  11   0 15.12.2021, 06:02 | Новости, Авто
Самые смелые и смешные именные автономера в Украине

Стоит отметить, что Украина является одной из немногих стран постсоветского пространства, где официально разрешены именные автомобильные номера.

На сайте ТопЖир опубликовали подборку самых курьезных автомобильных номеров, которые официально зарегистрированы в Украине, информирует UAINFO.org.

Украинских автомобилистов нельзя назвать робкими, или стеснительными. Они смело цепляют именные номера и проявляют при этом креатив и фантазию.

Самым отъявленным смельчаком в Украине является владелец автомобиля BMW, который прикрепил автономер с надписью «Пид…рас». Скорее всего, этот номер сувенирный, а может и нет.

В любом случае прикрепить его и проехаться по дорогам страны с такой табличкой рискнет не каждый.

Самые смелые и смешные именные автономера в Украине 1

Также креативным автономером можно назвать табличку с надписью «Номер».

Самые смелые и смешные именные автономера в Украине 2

Автономер «МЩЩВЩЩ» остается загадкой. Возможно при его создании автомобилист перепутал раскладку на клавиатуре, хотя и так сложно объяснить значение этого номера.

Самые смелые и смешные именные автономера в Украине 3

Самые смелые и смешные именные автономера в Украине 4

Самые смелые и смешные именные автономера в Украине 5

Самые смелые и смешные именные автономера в Украине 6

Самые смелые и смешные именные автономера в Украине 7

Самые смелые и смешные именные автономера в Украине 8

Лента статей

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (336)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]