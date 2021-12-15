Самые смелые и смешные именные автономера в Украине

Стоит отметить, что Украина является одной из немногих стран постсоветского пространства, где официально разрешены именные автомобильные номера.

На сайте ТопЖир опубликовали подборку самых курьезных автомобильных номеров, которые официально зарегистрированы в Украине, информирует UAINFO.org.

Украинских автомобилистов нельзя назвать робкими, или стеснительными. Они смело цепляют именные номера и проявляют при этом креатив и фантазию.

Самым отъявленным смельчаком в Украине является владелец автомобиля BMW, который прикрепил автономер с надписью «Пид…рас». Скорее всего, этот номер сувенирный, а может и нет.

В любом случае прикрепить его и проехаться по дорогам страны с такой табличкой рискнет не каждый.

Также креативным автономером можно назвать табличку с надписью «Номер».

Автономер «МЩЩВЩЩ» остается загадкой. Возможно при его создании автомобилист перепутал раскладку на клавиатуре, хотя и так сложно объяснить значение этого номера.