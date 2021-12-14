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Скабеева, Симоньян, Соловьев и Киселев: сколько платят главным кремлевским пропагандистам?

  9   0 14.12.2021, 17:01 | Новости, Мир
Скабеева, Симоньян, Соловьев и Киселев: сколько платят главным кремлевским пропагандистам?

Россия не только стягивает все больше войск к границам Украины и тратит на это сотни миллионов долларов. Параллельно Кремль привел в полную боеготовность и информационные войска.

Об этом говорится в сюжете 2+2, пишет УНИАН.

В последние дни российская пропаганда словно сошла с ума, призывая завоевать Украину и чуть-ли не весь мир в придачу, но это не самодеятельность отдельных рупоров Кремля.

"В России созданы информационные войска. Российская пропагандистская машина построена по армейскому принципу, где сверху отдается приказ, который обязательно нужно выполнить", - рассказал директор Международного центра противодействию российской пропаганде Юрий Кочевенко

Каждое слово российских СМИ - точный удар по Украине на основе эффективных методик военной пропаганды, которую щедро финансируют сотнями миллиардов долларов.

В заявлениях "рупоров Кремля" четко прослеживаются признаки такой технологии, как психологическая специальная операция, которая готовит противника, войска и населения обеих стран к тому, что будет проходить военная операция. Это происходило и в Грузии, и в Украине в 2014 году.

В связи с этим разгоняется фейк, что украинская армия будет наступать на Донбасс, а вот героическая российская армия принесет мир.

Еще одна технология пропаганды - убедить всех, что собственная армия победит врага без каких-либо проблем. Следующий этап операции - посеять раздор у противника.

"Очень похоже на то, как происходит на настоящей войне. Сначала анализируют, что происходит у врага и ищут слабые места", - объяснил эксперт.

А вот и еще одна заповедь пропагандиста - показать вражеского лидера фактически воплощением дьявола на Земле. В связи с этим росСМИ вспомнили о "нацистах" в украинской власти, а президента Владимира Зеленского сравнивают с Адольфом Гитлером. Таким образом, российское телевиденье работает по учебнику военной пропаганды, а на поддержку лояльности своих рупоров Кремль выделяет невероятные суммы.

Например, Дмитрий Киселев владеет огромным имением в оккупированном РФ Крыму фактически на берегу моря и квартирой в сердце Москвы за 160 миллионов рублей. При этом он получает более 4,5 миллиона рублей в год и это только за работу ведущего на телеканале "Россия 1". Кроме этого, он возглавляет огромное агентство "Россия сегодня", а это еще один источник дохода.

В то же время супруги Ольга Скабеева и Евгений Попов заработали почти по 13 миллионов за год. А вот Владимир Соловьев в 2019 году разжился на 52,6 миллиона рублей.

Маргарита Симоньян на пару с мужем Тиграном Кеосаяном заработала 156 миллионов рублей за год. На первом месте по заработкам среди российских пропагандистов - Артем Шейнин заработал 100 миллионов рублей.

В бюджете на следующий год на госСМИ заложено почти 90 миллиардов рублей или 1,23 миллиарда долларов, что превышает бюджет 47 регионов РФ. Отдельно закладываются затраты на пропаганду в соцсетях.

меру, украинский нардеп из Крыма Рустем Умеров выяснил, что Россия ведет информационную войну против Украины в соцсетях через блогеров. В бюджете оккупированного Крыма на "Другие вопросы СМИ" выделили более 100 миллионов рублей, а всего на СМИ - почти 1,18 миллиарда рублей или 16 миллионов долларов.

"Основные нарративы - не война между РФ и Украиной, а гражданский конфликт внутри Украины, противостояние между США и Россией, государство Украины не имеет никакой субъектности, а также Украина стремится к агрессивному продолжению войны", - объяснил эксперт.

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