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Россия планирует дестабилизацию не только в Украине, но и Грузии – Foreign Policy

  2   0 14.12.2021, 18:03 | Новости, Политика
Россия планирует дестабилизацию не только в Украине, но и Грузии – Foreign Policy

После чрезвычайных репрессий против оппозиционных политиков и предсказуемой победы партии президента России Владимира Путина "Единая Россия" на выборах в Государственную Думу 2021 года Кремль снова испытывает терпение западных лидеров. На этот раз режим Путина полон решимости использовать существующие слабости, одновременно разжигая и создавая кризисы на нескольких фронтах.

Хотя многие эксперты склонны рассматривать Россию как слабеющее государство, Кремль доказывает, что он может создавать длительные проблемы не только в таких регионах, как Грузия и Украина, но и на границах Европейского Союза. Об этом пишет авторитетный американский журнал Foreign Policy.

Несмотря на то, что Кремль все больше полагается на гибридные инструменты, которые нацелены на подрыв установленного порядка, европейские страны разделены на два лагеря: те, которые все еще выступают за политику умиротворения, например, Германия, и другие, такие как страны Балтии, требующие более жесткий ответ на российские угрозы.

Отмечается, что кремлевский сценарий опирается на существующие уязвимости, чтобы добиться стратегических успехов и бросить вызов единству Запада. Противоречивые взгляды союзников по НАТО относительно предоставления Украине некоторых гарантий безопасности, таких как дорожная карта по вступлению в альянс, дают Москве время для мобилизации своих сил и проверки почвы для дальнейших военных провокаций. Отсутствие твердого ответа со стороны Запада - это победа российских пропагандистских усилий, направленных на раздробление стран ЕС и привлечение внимания к снижению глобального влияния США после хаотичного ухода из Афганистана.

Журналисты подчеркивают, что текущая ситуация показывает, что Запад не усвоил уроки августовской войны 2008 года в Грузии. Отсутствие реакции на российское наступление, которое привело к оккупации 20 процентов территории Грузии, еще больше воодушевило Кремль на продолжение агрессии против Украины и аннексию Крыма шесть лет спустя. Эта политика умиротворения воспринимается в Москве как крайняя демонстрация слабости.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Москву, что она заплатит высокую цену в случае применения силы против Украины. По словам советника США по национальной безопасности Джейка Салливана, во время видеозвонка президента США Джо Байдена с Путиным во вторник Байден дал понять, что Вашингтон готов сегодня сделать то, чего он не делал в 2014 году во время аннексии Крыма Россией.

"Тем не менее, когда дело доходит до сдерживания России, слова не имеют особого значения, если за ними не следуют действия", - говорится в материале издания.

Кроме Украины, до сих пор на повестке дня Кремля находится Южный Кавказ, а Грузия является "единственным надежным союзником Запада" в этом регионе, и Россия хочет умерить западные рычаги влияния.

Продолжающаяся внутриполитическая нестабильность и поляризация Грузии, дают Путину возможность усиления влияния России. Кроме того, после второй войны в Нагорном Карабахе в 2020 году Москва значительно увеличила свое военное присутствие в регионе, и теперь российские войска находятся на территории всех трех государств Южного Кавказа.

Под предлогом активизации экономического сотрудничества Россия стремится утвердиться в качестве доминирующей державы и, таким образом, изолировать Грузию от Запада. Потенциально это позволит Москве легитимизировать так называемую независимость оккупированных территорий Грузии.

Кроме того, нынешняя политическая нестабильность в Грузии создает благоприятную почву для Кремля для дальнейшей поляризации грузинского общества и представления страны Западу как несостоявшегося государства.

Сохраняющаяся политическая напряженность в последнее время еще больше обострилась в связи с возвращением в страну бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который был заочно признан виновным по двум делам и по возвращении был заключен в тюрьму. Примечательно, что ранее сам Саакашвили назвал свое заключение "местью Путина".

Неспособность правительства и оппозиции найти консенсус в сочетании с бесконечными уличными протестами усилили напряженность в грузинском обществе. Тем временем местные пророссийские силы открыто продвигают насилие, язык вражды и более тесные связи с Россией, что представляет собой хороший обзор многомерного подхода Кремля в его стремлении отвернуть Тбилиси от Запада.

Обозреватель

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