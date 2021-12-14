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Це буде справжня сенсація! З'явився трейлер стрічки "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора"

  3   0 14.12.2021, 15:59 | Новости, Культура
Це буде справжня сенсація! З'явився трейлер стрічки "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора"

Фото Warner Bros. Entertainment Inc.

Професор Албус Дамблдор (Джуд Лоу) розуміє, що могутній Темний чарівник Ґеллерт Ґріндвельвальд (Мадс Міккельсен) докладає усіх зусиль, щоб захопити контроль над магічним світом. Не в змозі зупинити його самотужки, Дамблдор доручає магіозоологу Ньюту Скамандеру (Едді Редмейн) очолити безстрашну команду чарівників, чарівниць і одного хороброго маґлівського пекаря, пише UAINFO.org.

Разом вони вирушають у небезпечну місію, під час якої на них чекають зустрічі зі старими і новими звірями. Також на шляху вони зіштовхнуться із послідовниками Ґріндельвальда, легіон яких невпинно збільшується. Ставки ростуть, і постає лише одне питання: як довго Дамблдор залишатиметься осторонь?

Режисер: Девід Єйтс («Фантастичні звірі і де їх шукати», «Гаррі Поттер та напівкровний принц»)

Актори: Едді Редмейн («Теорія всього»), Джуд Лоу (дилогія «Шерлок Холмс»), Мадс Міккельсен («Ще по одній»), Езра Міллер, Ден Фоґлер, Кетрін Вотерстон, Елісон Судол та інші.

Композитор: Джеймс Ньютон Ховард («Фантастичні звірі і де їх шукати»)

Дата старту в Україні: 14.04.2022

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