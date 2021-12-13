Житель Германии получит компенсацию за "производственную травму", полученную по дороге от кровати к компьютеру

В Германии работнику удаленной работы выплатят компенсацию за "производственную травму". Мужчина повредил спину, идя от спальни в рабочий кабинет.

О таком решении Федерального социального суда сообщает The Guardian, информирует UAINFO.org со ссылкой на "Апостроф".

Как следует из решения суда, инцидент произошел осенью 2018 года, то есть до коронавирусной пандемии, когда многие перешли на удаленную работу.

Речь идет о региональном менеджере по продажам компании, которая обозначена как "R-GmbH". Мужчина спускался по лестнице на этаж ниже из спальни в рабочий кабинет. Однако упал и повредил грудной отдел позвоночника.

Работник обратился в страховую компанию за компенсацией, однако ему отказали. После чего он подал в суд.

В итоге суд встал на сторону истца, придя к выводу, что работник получил травму на пути к работе, а поэтому - имеет право требовать выплаты. Суд подтвердил, что мужчина начинал работу сразу после пробуждения, не отвлекаясь на завтрак. Этот момент важен, ведь страховка может покрывать только первую утреннюю "поездку" на рабочее место.

Из постановления суда следует, что закон о страховании распространяется на удаленную работу, в частности, на автоматизированное рабочее место, установленное работодателем на территории частного владения работника на постоянной основе.

"Если застрахованная деятельность осуществляется в домашнем хозяйстве застрахованного лица или в другом месте, страховая защита предоставляется в том же объеме, что и в случае, когда деятельность осуществляется на территории компании", - говорится в решении суда.