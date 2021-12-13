Ученые объяснили, почему жирная пища на завтрак ухудшает симптомы похмелья

Как правильно избавиться от похмелья.

В праздничное время многие люди сталкиваются с неприятным утренним похмельем. Существует убеждение, что жареная пища может спасти от головной боли и тошноты, однако врачи утверждают - «тяжелый» перекус может усугубить похмелье. Что делать, чтобы чувствовать себя лучше после застолья, сообщает 24 Канал.

Эксперты из Spire Healthcare рассказали, что существует множество мифов о похмелье и методах его лечения. И не все они реально помогают - например, «перебивка» плохого самочувствия сытным завтраком не помогает, а может даже ухудшить симптомы утреннего недуга.

По словам врачей, жареные яйца, мясо или колбаса утром трудно перевариваются и заставляют чувствовать себя более вялым после приема алкоголя.

Почему так происходит

В жареной пище повышена концентрация холестерина, жира и соли, которые негативно влияют на организм. Жирная пища может ухудшить обезвоживание, вызванное похмельем и может усугубить негативные симптомы - сонливость, головокружение и головную боль.

Эксперты отмечают, что жареные во фритюре, соленые или калорийные продукты негативно повлияют на человека. То же самое относится и к кофе, который ускоряет сердцебиение и наносит стресс организму.

Избегайте пищи, которую вашему организму будет труднее переваривать, например, молочных продуктов, рафинированного сахара и жирного мяса,

- сказали в Spire Healthcare.

Почему употребляют жирную пищу после празднований

Некоторые эксперты не соглашаются с тем, что «тяжелая» пища вредна для людей с похмельем. Преподавательница психологии здоровья в Университете Бака Салли Адамс утверждает, что одним из наиболее традиционных средств от похмелья является тарелка с жареными блюдами.

Такие продукты, как бекон, яйца и даже брокколи, содержат аминокислоту под названием цистеин, которая может уменьшить количество токсичного химического ацетальдегида, который образуется во время метаболизма алкоголя и вызывает похмелья,

- отметила Адамс.

При этом эксперт добавила, что исследований о пользе жирной пищи не так много - точного подтверждения, что определенные продукты помогают справиться с неприятными симптомами, нет.

Что делать, чтобы избавиться от похмелья

Насыщайте организм

Чтобы уменьшить негативное влияние похмелья на организм, врачи рекомендуют пить больше жидкостей. Супы, овощи и бульоны помогут насытиться водой, которую организм потерял во время употребления алкоголя.

Также эксперты отмечают, что надо увеличить потребление воды - натрий, калий, магний и кальций, которые содержатся в жидкости, помогут восстановить баланс веществ. Полезные вещества также можно восстановить с помощью фруктов и орехов.

Бананы являются хорошим источником калия, а авокадо, орехи и сладкий картофель являются источником магния,

- рассказали врачи.

Не надо «похмеляться»

Хотя многие люди практикуют пропустить это одну рюмку утром, чтобы улучшить самочувствие, этот метод - отнюдь не полезен.

Эксперты рекомендуют подождать не менее 48 часов, чтобы снова выпить алкоголь.

Пить по утрам является рискованной привычкой. Вы можете просто откладывать появление симптомов, но впоследствии все равно получите похмелье,

- сказали в Spire Healthcare.

Вода, которую пьют вечером перед сном, также сомнительно помогает, утверждают эксперты. По словам врачей, вода не влияет на скорость метаболизма и выведения токсинов, но может предотвратить дегидрацию организма.

Британская национальная служба здравоохранения не соглашается с этим утверждением и утверждает - вода может помочь справиться с болезненными симптомами, а идеальное время выпить лишний стакан воды - за час до сна.

Советы от британской НСОЗ

Что надо делать, чтобы избавиться от похмелья:

- Не пейте больше, чем может справиться ваш организм.

- Не пейте на голодный желудок. Прежде чем начать пить, надо употребить пищу, содержащую углеводы (например, макароны или рис) или жиры. Блюда помогут замедлить усвоение алкоголя организмом.

- Не пейте напитки темного цвета, если вы обнаружили, что вы чувствительны к ним. Они содержат природные химические вещества, которые называются конгенерами, которые раздражают кровеносные сосуды и ткани мозга и могут ухудшить похмелье.

- Пейте воду или негазированные безалкогольные напитки между каждым алкогольным напитком. Газированные напитки ускоряют всасывание алкоголя в организме.

- Выпейте пол литра воды перед сном. Держите стакан воды рядом с кроватью, чтобы выпить, если вы проснетесь ночью.