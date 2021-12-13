Секретарка Зеленського Марія Левченко ніяк не оформлена в Офісі президента та отримує зарплату в студії "Квартал 95". ДОКУМЕНТ

"ТААААК! Мені здається, що звільненням Гогілашвілі скандал навколо цієї родини і Зеленського не завершиться, бо бикуватість цього мужлана це ще квіточки. Але маємо ще одне питання. Мені так здається, що Левченко Марія Валентинівна ніяк не оформлена в Офісі президента", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише журналіст Тетяна Ніколаєнко, інформує UAINFO.org.

"У воюючій країні особа, яка найбільше часу проводить біля президента, точно може навіть не значитись у штаті Офісу президента? Як вона взагалі на режимний об'єкт щодня заходить?

Чому я роблю такий висновок. Я просто не знайшла декларацій Левченко, тільки її чоловіка Гогілашвілі, який в МВС за останній рік заробив 800 тисяч, в жовтні щось продав автомобільній компанії за пів мільйона, а потім у тої ж компанії купив автівку за ціною нижче ринкової

Але ця оборудка в декларації заступника мінстра внутрішніх справ не головне.

Головне там те, що його дружина отримала зарплату не лише у 2018, а й за 2020 рік (тадададам!!!!) у студії "Квартал 95"", - завершує журналістка.