В ходе военных операций международной коалиции в Йемене погибли 190 хуситов

Силы коалиции провели 36 операций, в которых также были уничтожены 20 военных авто и системы управления БПЛА.

В результате авиаударов международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в Йемене за последние 24 часа погибли 190 боевиков-хуситов, сообщает Синьхуа со ссылкой на Саудовское агентство печати.

Так, силы коалиции провели 36 операций против хуситов. Были уничтожены 20 военных автомобилей и системы управления беспилотными летальными аппаратами.

Коалиция регулярно наносит удары по военным объектам хуситов, чтобы предотвратить атаки повстанцев с использованием дронов и запуск ракет по городам Саудовской Аравии, преимущественно в приграничных районах.

Коалиция выступает как союзник признанного международным сообществом йеменского правительства в изгнании, которым руководит президент Абд-Раббу Мансур Хади.