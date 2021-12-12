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Усик может опуститься в весе ради поединка с Альваресом

  8   0 12.12.2021, 14:30 | Новости, Спорт
Усик может опуститься в весе ради поединка с Альваресом

Украинский боксер готов вернуться в крузервейт.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал о том, что может убедить его вернуться в крузервейт.

По словам 34-летнего боксера, он готов снова выступить в первом тяжелом весе ради боя против Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), но только при определенном условии.

"Канело - красавчик, что перешел в крузервейт. Но, конечно, он специально выбрал соперника, чтобы забрать еще один пояс.

Если он хочет побоксировать со мной в крузерах, то я смогу спуститься туда, но при условии, что у меня останутся пояса в хэвивейте, потому что я обратно туда пойду.

Я думаю, что Канело выиграет у Макабу. А если я встречусь с "Канело", то мне придется выиграть у него. Я лично не знаю Макабу, но смотрел его бои по телевизору. "Канело" хорош, а у того парня я смотрел всего пару боев. Все крутится вокруг "Канело".

"Канело" или Фьюри? Чего мне о "Канело" думать? Он где-то там, в крузерах, а я сейчас здесь, конечно Тайсон Фьюри", - рассказал Усик в интервью FightHype.com.

Напомним, Сауль Альварес поднялся в крузервейт, где проведет бой с Илунгой Макабу за титул чемпиона мира по версии WBC.

Ранее Усик выступал в этом дивизионе и был абсолютным чемпионом. Затем он поднялся в хэвивейт, где в сентябре 2021 года победил Энтони Джошуа и отобрал у него пояса WBA, WBO и IBF.

Теперь в хэвивейте много обсуждают возможное противостояние Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

Фото Getty Images

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