Ирак эвакуировал с белорусско-польской границы 3,5 тысяч человек

Для вывоза такого количества людей министерство иностранных дел Ирака организовало девять авиарейсов.

Власти Ирака эвакуировали из района белорусско-польской границы более 3,5 тысяч своих соотечественников. Было организовано девять вывозных рейсов. Об этом сообщил официальный представитель иракского министерства иностранных дел Ахмед ас-Саххаф, пишет ТАСС.

"До настоящего времени удалось организовать девять вывозных рейсов из Минска", - заявил он, добавив, что добровольно на родину вернулись 3 556 мигрантов, застрявших на границе двух государств.

Ахмед ас-Саххаф также рассказал, что 383 иракца получили новые паспорта взамен утерянных.

korrespondent.net