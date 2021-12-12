Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:04

В Киеве сегодня могут закрыть несколько станций метро

12:32

На Львовщине 10 детей отравились неизвестным веществом

12:05

Полностью вакцинировались от коронавируса более 12 млн украинцев

11:33

Талибы считают прогрессивным шагом решение США разрешить денежные переводы в Афганистан

11:06

G7 договорилась о реакции на шаги РФ по Украине

10:34

Байден - Путину: Заплатите ужасную цену в случае вторжения в Украину

10:07

В Мексике взорвался пиротехнический склад, есть погибшие и раненные

09:35

Размещение американских войск на территории Украины никогда не планировалось, - Байден

09:08

Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 5 тысяч человек, а умерли - 238

08:36

Ломаченко в ярком бою деклассировал Комми

08:09

Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен украинский военный

07:10

Лужный изъявил желание работать в Англии

06:11

Диетологи ответили, действительно ли зеленый чай помогает похудеть

05:12

У BMW будет электрический седан на базе 3 Series

04:13

4,5 млн за выступление: Сердючку позвали в Дубай на Новый год

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

В Киеве сегодня могут закрыть несколько станций метро

  3   0 12.12.2021, 13:04 | Новости, Общество
В Киеве сегодня могут закрыть несколько станций метро

Сегодня, 12 декабря, в Киеве могут закрыть несколько центральных станций метро. Данные меры связаны с футбольным матчем "Динамо" - "Заря" на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает сайт Киевского метрополитена.

Сообщается, что в связи с игрой на НСК "Олимпийский" (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск) возможны некоторые изменения в работе киевского метрополитена.

"Обращаем внимание, что возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Ограничение работы станций на вход применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах.

Лента статей

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (289)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]