Турция испытывает первый в мире дрон с лазерным оружием

Дрон Eren предназначен для уничтожения взрывных устройств с помощью лазерного оружия без привлечения саперов.

В Турции прошли испытания первого в мире беспилотника с лазерным оружием Eren. Аппарат совершил успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 метров, сообщило накануне Анадолу.

"Дрон Eren разработанный оборонными компаниями TÜBİTAK и ASİSGUARD при координации департамента криминалистики Главного управления безопасности и способен на расстоянии нейтрализовать взрывоопасные элементы с помощью лазерного оружия... Максимальная высота полета Eren составляет 3 000 метров", - говорится в сообщении.

Указано, что дрон Eren предназначен для уничтожения взрывных устройств с помощью лазерного оружия без привлечения саперов.