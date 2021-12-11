США выделят 20 млн долларов на усиление границы Украины

Госпогранслужба и посольство США начали проект по усилению безопасности северного и восточного участков границы Украины. В рамках которого будет выделено 20 млн долларов на укрепление охраны украинского рубежа.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По информации ведомства, соответствующий План совместных действий был подписан 10 декабря в Черкасской области.

"Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере 20 млн долларов", - говорится в сообщении.

Как отметила представительница посольства США в Украине Сара Лангенкамп, этот проект направлен на оказание технической помощи пограничникам для повышения эффективности служебной деятельности в ходе выполнения задач по охране северного и восточного государственной границы Украины и для эффективного противодействия возникающим угрозам национальной безопасности Украины.

В частности, он предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и т. д.