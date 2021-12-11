В Грузии назвали неприемлемым призыв РФ отозвать обещание о вступлении Украины в НАТО

В Министерстве иностранных дел Грузии отреагировали на призыв РФ отозвать обещание о членстве Украины и Грузии в НАТО. Там назвали такие требования неприемлемыми.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

"Министерство иностранных дел считает неприемлемым заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласно которой РФ считает необходимым дезавуировать решение бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО", - говорится в заявлении.

В грузинском МИД напомнили, что 3 апреля 2008 года на саммите в Бухаресте лидеры стран-членов НАТО решили, что Грузия (и Украина) станут членами НАТО.

"Вышесказанное является чрезвычайно важным политическим решением, основанным на консенсусе, основанным на фундаментальном принципе международного права, согласно которому все государства имеют суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс", - указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что решение, принятое на саммите в Бухаресте, повторялось на всех саммитах НАТО, которые состоялись после 2008 года.

Так, в частности, в коммюнике, принятом на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году, отмечается, что союзники считают неприемлемым вмешательство третьей стороны в определение внешних приоритетов стран.

"Учитывая все вышеизложенное, любое заявление, сделанное третьей стороной по пересмотру решения Бухарестского саммита, которая противоречит основным принципам и нормам международного права, является неприемлемой для Министерства иностранных дел", - подчеркивают в сообщении.

В грузинском МИД отметили, что главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются действия Российской Федерации,

"Они (действия - ред.) проявляются в оккупации и аннексии территорий соседних суверенных стран, игнорирование основных принципов международного права и невыполнение обязательств", - добавляют в сообщении.

Напомним, в МИД России обратились с требованием к НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины. Речь идет о решении саммита в Бухаресте от 2008 года.

Добавим, ранее президент России Владимир Путин назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО.

А американский президент Джо Байден на переговорах с ним отверг требование о гарантиях невступления Украины в альянс. Отметим, в самом НАТО заявляют, что Россия не имеет права голоса в вопросе членства Киева.