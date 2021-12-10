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Американские ученые успешно испытали вакцину от ВИЧ

  5   0 10.12.2021, 23:00 | Новости, Мир
Американские ученые успешно испытали вакцину от ВИЧ

В Соединенных Штатах биологи разработали вакцину от ВИЧ на основе матричной РНК и успешно испытали ее на мышах и макаках-резусах. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил главный инфекционист США и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) Энтони Фаучи, пишет Корреспондент.

По его словам, новый препарат состоит из особых жировых наночастиц, которые кодируют часть белков вируса иммунодефицита. Они могут проникать в клетки человека и заставлять их вырабатывать большое количество фрагментов белковой оболочки ВИЧ, формируя таким образом иммунную реакцию на вирус.

Фаучи уточнил, что ученые подготовили цепочки РНК, которые заставляли клетки вырабатывать сразу два вирусных белка - белок env, составляющий основу оболочки ВИЧ, и белок gag, играющий роль внутреннего каркаса вирусных частиц. Эти цепочки встроили в жировые частицы, максимально похожие по характеристикам на реальный вирус иммунодефицита.

По результатам эксперимента, вакцина, атаковавшая оба вирусных белка, снизила риск заражения ВИЧ примерно на 79%. Если ее вводили несколько раз, уровень защиты от вируса повышался, не вызывая опасных побочных эффектов.

Биологи планируют усовершенствовать новую ВИЧ-вакцину с целью снизить число необходимых инъекций. После этого, в ближайшие годы, препарат испытают на людях.

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