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Без підтримки західних сил у нас недостатньо ресурсів для відбиття нападу Росії, – Буданов

  5   0 10.12.2021, 22:08 | Новости, Политика
Без підтримки західних сил у нас недостатньо ресурсів для відбиття нападу Росії, – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, ніби Україна не має достатньо ресурсів для відбиття ймовірного нападу Росії. На його переконання, без допомоги Заходу країні не обійтися.

Про це пише New York Times, цитуючи слова глави ГУР.

У матеріалі наголошується, мовляв, "недостатність шансів перемогти в боротьбі з РФ" визнають українські офіційні особи, які відповідають за оборону в державі.

"На жаль, на цьому етапі Україні необхідно бути об'єктивною. Без підтримки західних сил у нас недостатньо військових ресурсів для відбиття повномасштабного нападу Росії, якщо він почнеться", - зауважив Буданов.

Він вважає, що ймовірне вторгнення РФ, про яке останнім часом говорить ледь не весь світ, може розпочатися з авіаударів. Це також можуть бути ракетні обстріли по складах боєприпасів в Україні й силах, що розташовані в окопах.

Глава ГУР Міноборони припустив: у такий спосіб противнику може вдатися вивести з ладу українські сили. І тоді, вважає він, керівництво ЗСУ не буде здатне координувати оборону й постачати фронт. Відповідальність же за ведення бою "ляже на передових командирів".

"Вони триматимуться, поки є патрони. Зможуть використовувати те, що у них є при собі. Але, повірте мені, без доставки резервів не змогла б вистояти жодна армія в світі", - висловив переконання Буданов.

NYT пише, що Російська Федерації "готова почати військове вторгнення" в Україну вже в січні чи лютому 2022 року. Водночас західні спецслужби стверджують: ніщо на таке рішення Кремля не вказує.

Зазначається також, що ветеран морської піхоти США і військовий експерт Роберт Лі спрогнозував, мовляв, якщо РФ зважиться напасти й використовуватиме своє звичайне озброєння, то "зможе знищити українську армію протягом перших 30-40 хвилин".

Обозреватель

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