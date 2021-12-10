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Гнуться і не промокають: учені створили акумулятори, які можна прати

  2   0 10.12.2021, 23:59 | Новости, Мир
Гнуться і не промокають: учені створили акумулятори, які можна прати

Фото: New Atlas Доктор Нгок Тан Нгуен демонструє гнучкість нового акумулятора

У Канаді вчені розробили гнучку батарею для електронних пристроїв, яку можна відправляти в пральну машинку.

Подробиці проєкту наводить New Atlas, інформує Фокус.

Багато розробників бачать майбутнє в електроніці, вплетеній у тканину - з її допомогою одяг зможе відстежувати м'язову активність, серцебиття, дихання, обмінюватися інформацією з іншими гаджетами та виконувати різні "розумні" функції, подібно до смартфонів або смарт-годинників. Великою проблемою для них є вибір джерела живлення, яке має бути одночасно гнучким і надійним. Співробітники Університету Британської Колумбії запевняють, що усунули недоліки таких технологій та створили особливу батарею.

Прототип отримав питому ємність 160 мАг-1 і через 500 циклів перезарядки втратив 25% від неї. У процесі випробувань акумулятор витримав 39 циклів прання у побутових і промислових пральних машинах, залишившись цілим і працездатним.

"Носима електроніка - це великий ринок, і батареї, що розтягуються, необхідні для її розвитку. Однак досі батареї, що розтягуються, не можна мочити. Це важливе доповнення, якщо вони повинні витримувати вимоги повсякденного використання", - заявив автор дослідження доктор Нгок Тан Нгуен.

Щоб досягти мети, вчені відмовилися від традиційної літій-іонної структури із жорстким корпусом на користь суміші діоксиду марганцю та цинку, що відрізняється дешевизною і безпекою. Речовину подрібнили і вставили шматочки в полімер, щоб створити ультратонкі шари, що розтягуються.

"Ми вибрали цинк-марганець, тому що для пристроїв, які носять поряд зі шкірою, це безпечніший хімічний склад, ніж літій-іонні батареї, які можуть виділяти токсичні сполуки за умов виходу з ладу", - пояснив доктор Нгок Тан Нгуен.

Тепер дослідники працюють над поліпшенням вихідної потужності та терміну служби батареї і заявляє, що створення вже викликало комерційний інтерес, при цьому очікується, що вартість буде аналогічна стандартній батареї, що перезаряджається. Вони вважають, що акумулятор нового типу можна буде використовувати в годиннику і пластирі для вимірювання показників життєдіяльності, а також для смарт-одягу.

"Матеріали коштують недорого, тому виробництво таких батарей буде вигідним і дешевим. Носимим пристроям потрібна енергія. Створюючи м'яку, розтяжну батарею, що миється, ми робимо пристрої комфортними і зручними", - підкреслив керівник проєкту доктор Джон Медден.

Фокус

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