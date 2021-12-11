Мовчазні депутати: майже 50 "слуг народу" не сказали в Раді ні слова за рік, – КВУ

Комітет виборців України проаналізував статистику виступів народних депутатів під час пленарних засідань Верховної Ради України у 2021 році (період із 1 січня 2021 р. по 6 грудня 2021 р.). Враховувалися як виступи з місця, так і з парламентської трибуни, пише UAINFO.org.

За даними КВУ 74 народні депутати не виступили у ВР жодного разу за рік.

Більшість «мовчазних депутатів» є представниками фракції «Слуга Народу» - 46 осіб. Серед них низка осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95» і не мали досвіду політичної чи громадської роботи. Зокрема, жодного разу впродовж року не виступили під час пленарного засідання Юрій Корявченков (у минулому актор студії «Квартал 95»), Олександр Кабанов (сценарист, «Квартал 95»), Олена Хоменко (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, «Квартал 95»), Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, «Квартал 95»).

Також жодного виступу у Василя Вірастюка (обраний депутатом в ОВО №87, склав присягу в червні), Богдана Яременка, Святослава Юраша, а також екс-слуг народу Олександра Юрченка (звинувачений в отриманні хабаря) та Романа Іванісова (раніше засуджений за зґвалтування).

У списку «мовчазних депутатів» 16 депутатів «Опозиційної платформи За життя». Серед них Віктор Медведчук, Тарас Козак, Сергій Льовочкін, Юлія Льовочкіна, Вадим Новинський, Вадим Столар, Григорій Суркіс.

Значна частина народних депутатів виступили лише кілька разів впродовж року. Так, 93 народні депутати мали від 1 до 3 виступів у ВР за рік. Більшість з них є депутатами «Слуги Народу». До прикладу, тричі за рік виступив депутат «Слуги Народу» олімпійський чемпіон Жан Беленюк - серед них виступ щодо законопроекту про підтримку спорту. Двічі за рік виступив ресторатор Микола Тищенко - щодо законопроекту про застосування до засуджених осіб засобів примусового голодування, а також проекту Державного бюджету на 2022 рік.

КВУ також назвав депутатів, які виступали в Раді найчастіше. Серед ТОП-10: Дмитро Разумков (598 виступів, позафракційний), Руслан Стефанчук (544, «Слуга Народу»), Нестор Шуфрич (384, ОПЗЖ), Олександр Колтунович (367, ОПЗЖ), Юрій Павленко (266, ОПЗЖ), Сергій Власенко (248, «Батьківщина»), Григорій Мамка (227, ОПЗЖ), Андрій Пузійчук (198, «Батьківщина»), Михайло Цимбалюк (195, «Батьківщина») та Вадим Івченко (190, «Батьківщина»).

Список депутатів, які не виступили під час жодного пленарного засідання ВР у 2021 р.:

Абрамович І.О.

Аксьонов А.А.

Бородін В.В.

Борт В.П.

Вагнєр В.О.

Васильковський І.І.

Вірастюк В.Я.

Войцехівський В.О.

Володіна Д.А.

Воронов В.А.

Воронько О.Є.

Герасименко І.Л.

Герега О.В.

Горобець О.С.

Гунько А.Г.

Довгий О.С.

Єфімов М.В.

Задорожний А.В.

Заславський Ю.І.

Захарченко В.В.

Зуєв М.С.

Іванісов Р.В.

Івахів С.П.

Іоффе Ю.Я.

Кабанов О.Є.

Калаур І.Р.

Касай Г.О.

Кириченко М.О.

Кісільов І.П.

Козак В.В.

Козак Т.Р.

Козир С.В.

Колєв О.В.

Копиленко О.Л.

Корявченков Ю.В.

Красов О.І.

КузьмінР.Р.

Культенко А.В.

Кунаєв А.Ю.

Ларін С.М.

Льовочкіна Ю.В.

Льовочкін С.В.

Магомедов М.С.

Марчук І.П.

Медведчук В.В.

Мінько С.А.

Мулик Р.М.

Новинський В.В.

НовіковМ.М.

Пашковський М.І.

Петруняк Є.В.

Подгорна В.В.

Пуртова А.А.

Руденко О.С.

Савченко О.С.

Северин С.С.

Солод Ю.В.

Стернійчук В.О.

Столар В.М.

Струневич В.О.

Суркіс Г.М.

Торохтій Б.Г.

Фельдман О.Б.

Хоменко О.В.

Христенко Ф.В.

Циба Т.В.

Чернявський С.М.

Шенцев Д.О.

Шпенов Д.Ю.

Юнаков І.С.

Юраш С.А.

Юрченко О.М.

Яковенко Є.Г.

Яременко Б.В.