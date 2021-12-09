У Бориса Джонсона народилася дочка

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його дружина Керрі стали батьками.

Як повідомляє ВВС, у пари народилася дівчинка, інформує НВ.

Пологи пройшли в одній із лондонських лікарень.

Дружина британського прем'єр-міністра оголосила про вагітність у липні.

"У матері та дитини все добре. Пара хотіла б подякувати блискучій бригаді NHS за їхню турботу та підтримку", - наводить The Guardian слова представника пари.

Для Бориса та Керрі Джонсон це друга спільна дитина. У квітні 2020 року у них народився син.

Джонсон має ще чотирьох дітей, які народилися в шлюбі з юристом Мариною Вілер.

НВ



