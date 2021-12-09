У Бориса Джонсона народилася дочка

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його дружина Керрі стали батьками.
Як повідомляє ВВС, у пари народилася дівчинка, інформує НВ.
Пологи пройшли в одній із лондонських лікарень.
Дружина британського прем'єр-міністра оголосила про вагітність у липні.
"У матері та дитини все добре. Пара хотіла б подякувати блискучій бригаді NHS за їхню турботу та підтримку", - наводить The Guardian слова представника пари.
Для Бориса та Керрі Джонсон це друга спільна дитина. У квітні 2020 року у них народився син.
Джонсон має ще чотирьох дітей, які народилися в шлюбі з юристом Мариною Вілер.