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Very Peri: Pantone оголосив колір наступного року. ФОТО

  3   0 09.12.2021, 17:59 | Новости, Культура, Общество
Very Peri: Pantone оголосив колір наступного року. ФОТО

Кольором 2022 став колір Very Peri (Фото: @pantone.com)

Інститут кольору Pantone оголосив колір наступного року. На думку його авторів, "новий сміливий колір заохочує особисту винахідливість та творчість".

Для наступного, 2022 року, Інститут кольору обрав колір PANTONE 17-3938, який отримав назву Very Peri, інформує UAINFO.org. 

Як сказано в описі кольору, він демонструє безтурботну впевненість та сміливу цікавість. Автори також називають колір "допитливим та інтригуючим, що оживляє творчий дух". Його завдання - допомогти "прийняти ландшафт можливостей, що змінився". Відновлюючи вдячність за деякі якості, які символізує синій, доповнені новою перспективою, яка резонує сьогодні, PANTONE 17-3938 Very Peri представляє майбутнє у новому світлі.

Цікаво, що Peri у перській міфології - це витончені крилаті духи, відомі своєю красою та пустотливістю.

"PANTONE 17-3938 Very Peri складається з синіх і фіолетово-червоних відтінків. Він демонструє життєрадісний настрій та динамічну присутність, яка заохочує сміливу творчість та творче самовираження", - сказано в описі кольору.

Very Peri - це символ глобального духу часу та переходу, який ми переживаємо. Коли ми виходимо з інтенсивного періоду ізоляції, наші уявлення та стандарти змінюються, а наше фізичне та цифрове життя зливаються по-новому. Цифровий дизайн допомагає нам розширити межі реальності, відкриваючи двері в динамічний віртуальний світ, де ми можемо досліджувати та створювати нові кольорові можливості. З тенденціями в іграх, зростаючою популярністю метавсесвіту та зростаючою художньою спільнотою в цифровому просторі PANTONE 17-3938 Very Peri ілюструє злиття сучасного життя та те, як колірні тенденції в цифровому світі проявляються у фізичному світі і навпаки.


Процес вибору кольору року Pantone вимагає ретельного розгляду та аналізу тенденцій. Щоб підходити до вибору щороку, експерти з кольору Pantone в Pantone Color Institute прочісують світ у пошуках нових кольорів.

Це може включати індустрію розваг і виробництво фільмів, подорожі колекції мистецтва та нових художників, моду, усі сфери дизайну, популярні туристичні напрямки, а також новий спосіб життя, стиль гри та соціально-економічні умови. Вплив також може випливати з нових технологій, матеріалів, текстур та ефектів, які впливають на колір, відповідних платформ соціальних мереж і навіть майбутніх спортивних подій, які привертають увагу всього світу.

Фото: @pantone.com

Протягом 23 років "Колір року" від Pantone впливав на розробку продуктів і рішення про покупку в багатьох галузях, включаючи моду, домашні меблі та промисловий дизайн, а також упаковку продуктів і графічний дизайн.

Нагадаємо, кольором 2021 року Pantone назвав поєднання двох кольорів - Абсолютний сірий (Ultimate Gray) та 13-0647 Освітлення (Illuminating).

UAINFO

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