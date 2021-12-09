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JP Morgan спрогнозировал конец пандемии COVID-19: когда мир вернется к прежней жизни?

  3   0 09.12.2021, 11:05 | Новости, Мир
JP Morgan спрогнозировал конец пандемии COVID-19: когда мир вернется к прежней жизни?

Американский инвестиционный банк JP Morgan предсказал, что 2022 год ознаменует окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики. В прогнозном отчете банка говорится, что новые вакцины и терапевтические средства приведут к восстановлению ситуации до времен пандемии.

Главный стратег по глобальным рынкам и соруководитель отдела глобальных исследований JP Morgan Марко Коланович подчеркнул, что банк ожидает роста акций компаний и восстановление глобального экономического потенциала. Об этом сообщает издание Reuters.

"Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возврата к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19", - сказал Коланович.

JP Morgan Chase & Co - американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира. Штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке, на Манхэттене. Крупнейшее в мире по рыночной капитализации, творение династии Морганов занимает одну из господствующих позиций в финансовой системе мира, удерживая контрольный пакет акций Федерального резервного банка Нью-Йорка, контролирует Федеральную резервную систему, выполняющую роль Центрального банка США.

Обозреватель

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