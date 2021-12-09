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Видимість до 500 метрів: Київську область 9 грудня огорне туман

  9   0 09.12.2021, 11:20 | Новости, Общество
Видимість до 500 метрів: Київську область 9 грудня огорне туман

Фото - Сергей Меркулов

За даними Sinoptik.ua, у четвер, 9 грудня, на Київщині очікується туман, який розсіється лише надвечір (приблизно до 20:00).

Туман скоротить видимість на дорогах до 500 метрів - якщо поїздку ніяк не вдається відкласти, не забувайте про дистанцію та дотримуйтеся швидкісного режиму!

Пішоходам, особливо дітям, рекомендуємо заздалегідь подбати про світловідбивні наклейки, нашивки чи інші елементи пасивної безпеки на одязі та рюкзаках.

Пам'ятайте, що в умовах поганої видимості та ожеледиці навіть досвідчені водії можуть не впоратися з керуванням.

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