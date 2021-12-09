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Бутусов: На самом деле Путин вынужден учитывать интересы НАТО и США, и не готов обострять отношения путем отказа от переговоров

  8   0 09.12.2021, 10:02 | Новости, Политика
Бутусов: На самом деле Путин вынужден учитывать интересы НАТО и США, и не готов обострять отношения путем отказа от переговоров

"Президент США Байден провел переговоры с Путиным, но пока не позвонил президенту Украину, разговор с ним отложен на сегодня. Никаких прорывных решений не было принято, да и не могло быть принято - Россия не может добровольно отказаться от оккупации Донбасса и Крыма, а НАТО не будет вступать в конфликт с ядерно-газовой Россией. И все-таки из переговоров и декларации пяти стран в поддержку Украины следуют важные выводы", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"1. Вовлеченность США и НАТО в вопросы войны в Украине растет, и настроения усиливаются в нашу пользу. Это не значит, что они собираются вместо нас проводить реформы или воевать - но это значит, что нам будут помогать все это делать на еще более высоком уровне. Это выгодная для Украины позиция, чтобы привлечь дополнительную иностранную помощь для самообороны от агрессии.

2. Президент США перенес разговор с президентом Украины на два дня, причем накануне переговоров вместо Байдена звонок Зеленскому сделал госсекретарь Блинкен. Проблема личных деловых отношений очевидна. Хотя чему удивляться, если президент Украины уже более трех месяцев не выполняет подписанную с Байденом декларацию по проведению антикоррупционной и судебной реформы, промедление американцев не должно вызывать удивления.

3. Путин вынужден вести переговоры о своем вмешательстве в дела Украины с президентом США, хотя он всеми силами такой ответственности старается избежать. Это показывает, что Путин вынужден учитывать интересы НАТО и США, и не готов обострять отношения путем отказа от переговоров.

4. Встреча без явных результатов не приведет к снижению угрозы для Украины. НАТО не будет за нас воевать. Но мы сможем получить больше оружия, больше денег, больше разведданных. На случай начала широкомасштабного вторжения Байден консолидировал позицию Европы для поддержки жестких санкций. Это не остановит Россию, но сделает ее гораздо осторожней.

5. Главным фактором влияния, который мир безоговорочно признает в Украине, является украинская армия. И от того, насколько эффективно армия наносит потери оккупантам на Донбассе в рамках локальной войны, зависит боеспособность нашей обороны и авторитет Украины в мире. Именно боеспособность армии оценивали военные миссии НАТО в ноябре, этот вопрос их интересует и сейчас. Военная реформа - это был бы лучший ответ всем нашим союзникам. Потому что войны не выигрываются прекращениями огня", - завершает Бутусов.

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