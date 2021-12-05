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Американец сжег дом, чтобы выкурить змей

  6   0 05.12.2021, 23:03 | Новости, Мир
Американец сжег дом, чтобы выкурить змей

В Соединенных Штатах мужчина поджег свой дом в попытке избавиться от змей.

Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент случился в штате Мэриленд на востоке страны - местный житель разложил в подвале тлевший уголь, дабы избавиться от змей. Однако он положил его слишком близко к легковоспламеняющимся материалам.

Далее в подвале начался пожар, который затем перекинулся и на остальную часть дома - в результате, огонь уничтожил все строение.

Ущерб, нанесенный пожаром, оценили в 1 миллион долларов - о судьбе змей ничего не известно.

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