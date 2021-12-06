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Дебютировал новый универсал Opel Astra Sports Tourer

  7   0 06.12.2021, 00:08 | Новости, Авто
Дебютировал новый универсал Opel Astra Sports Tourer

Opel представил новый универсал Opel Astra Sports Tourer. Он является немецким аналогом Peugeot 308 SW.

Opel Astra Sports Tourer сохранил такую же переднюю часть, как у нового хэтчбека Opel Astra, но получил длинный задний свес для увеличения грузоподъемности. Объем багажника у этого универсала составляет 608 литров, а со сложенными задними сиденьями - 1634 литра. Не удивительно, что у Peugeot 308 SW такой же объем багажника.

В линейку двигателей входят такие же варианты, как у хэтчбека Astra. Это трехцилиндровый 1,2 л бензиновый мотор мощностью 110 л.с. и 205 Нм крутящего момента, а также четырехцилиндровый 1,5 л турбодизель мощностью 130 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Коробка передач - шестиступенчатая механическая или восьмиступенчатая автоматическая.

Покупателям также предложат полноценную гибридную версию с силовой установкой на 180 л.с. и 360 Нм крутящего момента. В дальнейшем будет гибридная версия мощностью 225 л.с.

Очень возможно, что у Astra Sports Tourer будет полностью электрическая версия. Почему? Потому, что сейчас разрабатывается электрический Peugeot 308 SW.

Продажи Opel Astra Sports Tourer начнутся, видимо, в первые месяцы 2022 года. Цены еще не объявлены.

autonews.ua

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