Великобритания запускает пилотный проект по испытанию таблеток от коронавируса

Великобритания запускает пилотный проект на национальном уровне по испытанию таблеток от коронавируса. Их будут выдавать заболевшим.

Об этом сообщает Sky News.

Великобритания стала первой страной, одобрившей в прошлом месяце Молнупиравир, известный как Лагеврио для лечения коронавируса. Ожидается, что министр здравоохранения Саджид Джавид готовится объявить о начале национального пилотного проекта по испытанию препарата.

Препарат будут использовать для предотвращение серьезных заболеваний уязвимых пациентов с коронавирусом и при необходимости в стационарном лечении. Его смогут принимать те, у кого положительный результат теста на COVID и есть хотя бы один фактор риска развития тяжелых заболеваний, таких как ожирение, возраст старше 60 лет, диабет или сердечные заболевания.

Национальная служба здравоохранения (NHS) проведет курсы приема таблеток для клинически уязвимых пациентов и пациентов с иммунодепрессантами. Препарат будут выдавать пациентам в течение всего 48 часов после положительного теста на COVID-19.

Руководителям больниц и врачам общей практики уже сообщили, что служба здравоохранения создаст серию пунктов доставки лекарств от COVID, чтобы пациенты получили лекарство как можно быстрее.

Ожидается, что большинству людей будет предложен курс приема таблеток дома, но, некоторым людям вводят препарат внутривенно в больнице.