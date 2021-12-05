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Франция и ОАЭ разработают аппараты для миссий на Луну

  3   0 05.12.2021, 09:35 | Новости, Мир
Франция и ОАЭ разработают аппараты для миссий на Луну

Соглашение было подписано в присутствии наследного принца Абу-Даби, шейха Мухаммеда ибн Заида аль-Нахайяна и президента Франции Эммануэля Макрона.

Франция и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о разработке космических аппаратов для миссий на Луне. Об этом накануне сообщил Космический центр Мухаммеда бин Рашида (MBRSC), ответственный за лунную программу ОАЭ.

"В присутствии шейха Мухаммеда ибн Заида аль-Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, и президента Франции Эммануэля Макрона было подписано соглашение о намерениях между MBRSC и Национальным центром космических исследований (CNES, государственное космическое агентство Франции - ред.) о разработке космических аппаратов для лунных миссий", - говорится в сообщении центра в Twitter.

В нем отмечается, что соглашение было подписано гендиректором центра Салемом Аль-Марри и главой CNES Филиппом Баптистом для упрочнения сотрудничества двух стран в исследовании Луны посредством разработки совместных космических аппаратов.

В сентябре 2020 года Эмир Дубая Мухаммед ибн Рашид Аль-Мактум заявил о планах ОАЭ доставить на Луну в 2024 году ровер Рашид для исследования ее поверхности.

"Это будет построенный в ОАЭ луноход. Он достигнет поверхности Луны в 2024 году, причем речь пойдет о районах, которые не были изучены другими исследовательскими аппаратами", - отметил он тогда.

 

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