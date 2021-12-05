Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

09:35

Франция и ОАЭ разработают аппараты для миссий на Луну

09:08

Великобритания запускает пилотный проект по испытанию таблеток от коронавируса

08:36

Спад продолжается: в Украине еще 6,6 тысяч новых случаев COVID

08:09

Сутки на Донбассе прошли без нарушений

07:10

Месси: Я никогда не сравнивал себя с Марадоной

06:11

Назван продукт, способный снизить уровень сахара в крови за 15 минут

05:12

Genesis разрабатывает большой электрический SUV

04:13

В одном из зоопарков Бельгии бегемоты заразились коронавирусом

03:05

В Нежине мусоровоз насмерть сбил ребенка

02:06

Арум: Фьюри на пике карьеры побил бы пикового Майка Тайсона, потому что он намного крупнее

01:07

Назван простой способ сохранить ясность ума в пожилом возрасте

00:08

Шпионы впервые увидели Mercedes E-Class нового поколения

23:03

В Польше задержали российское судно с пьяным экипажем

22:04

В ночных клубах Берлина запретили танцевать

21:32

"Милан" нацелился на защитника "Барселоны" после тяжелой травмы Кьера

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Спад продолжается: в Украине еще 6,6 тысяч новых случаев COVID

  6   0 05.12.2021, 08:36 | Новости, Общество
Спад продолжается: в Украине еще 6,6 тысяч новых случаев COVID

За минувшие сутки, 4 декабря 2021 года, выявлено еще 6,6 тысяч новых случаев коронавируса в Украине. При этом выздоровели более 9 000 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что зафиксировали 6 622 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 690, медработников - 68). Кроме того, 112 657 человек были вакцинированы. Первую дозу получили 40 278, полностью иммунизированы - 72 379.

Также за минувшие сутки:

- госпитализировали - 2 926 человек;

- летальных исходов - 278;

- выздоровели - 9 274 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 3 497 477 человек, летальных исходов - 88 280. С начала вакцинальной кампании привили 13 725 905 человек, из них получили первую дозу - 13 725 903, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 762 441. В общей сделали 25 488 344 прививки.

Лента статей

Россия создала кризис на границе с Украиной как предупреждение НАТО – The Times

Россия создала кризис на границе с Украиной как предупреждение НАТО – The Times

Путин в поисках повода для вторжения в Украину – Bloomberg

Путин в поисках повода для вторжения в Украину – Bloomberg

Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (105)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]